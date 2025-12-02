Penemuan Mayat Pria Penuh Luka di Wirobrajan Yogyakarta, Polisi Buru Pelaku

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta tengah mendalami kasus penemuan mayat seorang pria dengan sejumlah luka serius di teras rumah warga, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada Senin pagi (1/12).

Korban berinisial NP (25), warga Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, ditemukan oleh pemilik rumah sekitar pukul 05.00 pagi.

Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia membenarkan informasi temuan ini dan memastikan bahwa korban bukan penghuni rumah, tetapi hanya menumpang.

Pandia mengungkapkan hasil identifikasi awal menunjukkan adanya beberapa luka pada tubuh korban yang mengarah pada dugaan penganiayaan.

Menurut dia, kedua mata korban tampak lebam, terdapat luka sobek di bagian belakang kepala yang diduga kuat akibat pukulan benda tumpul,

"Jempol kakinya pecah berdarah. Sepertinya karena saat dibonceng terkena aspal," ujar dia.

Polresta Yogyakarta saat ini fokus memburu terduga pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Terkait keberadaan pelaku yang diduga mengakibatkan korban meninggal, kepolisian telah mengantongi ciri-cirinya," ujar Kombes Pol. Pandia.