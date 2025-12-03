Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Pembunuhan Pria di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta bergerak cepat dengan menangkap empat terduga pelaku terkait kasus temuan mayat seorang pria berinisial NP (25) di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Korban yang merupakan warga Kecamatan Ngampilan, ditemukan tewas di teras sebuah rumah pada Senin pagi (1/12) sekitar pukul 05.00 WIB.

Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Selasa (2/12).

Menurut Kombes Pol Pandia, keempat terduga pelaku ditangkap secara terpisah, tetapi seluruh proses penangkapan dilakukan pada hari yang sama, yaitu Senin (1/12).

"Sudah (ditangkap) semua. Ada empat orang," kata Kombes Pol Pandia.

Saat ini, keempat terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk mendalami peran masing-masing dalam peristiwa tragis ini.

"Lagi diperiksa oleh penyidik (tentang) peran masing-masing," tambahnya.

Pandia menjelaskan korban ditemukan oleh pemilik rumah dan hasil identifikasi awal menunjukkan adanya sejumlah luka yang mengarah pada dugaan penganiayaan.