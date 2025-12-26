Polisi Buru Pelaku Pembuangan Bayi di Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sesosok mayat bayi ditemukan di sebuah kebun yang berada di wilayah Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Yogyakarta pada Kamis (25/12).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mayat bayi itu dalam kondisi tertimbun bebatuan.

Selain itu, mayat bayi sudah mengeluarkan bau tidak sedap.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan bayi tersebut diperkirakan meninggal sekitar lima hari sebelum ditemukan.

"Petugas telah mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan pencarian rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian," katanya, Jumat (26/12).

Mayat bayi sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Polresta Sleman saat ini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap kejadian," ujarnya.

Kepolisian telah mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. (mcr25/jpnn)