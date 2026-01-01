JPNN.com

JPNN.com Jogja Kriminal Seorang Perempuan Ketahuan Pakai Uang Palsu Saat Beli Daging Sapi

Seorang Perempuan Ketahuan Pakai Uang Palsu Saat Beli Daging Sapi

Kamis, 01 Januari 2026 – 17:16 WIB
Seorang Perempuan Ketahuan Pakai Uang Palsu Saat Beli Daging Sapi - JPNN.com Jogja
Barang bukti uang palsu yang diamankan polisi. Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan paruh baya terpergok menggunakan uang palsu saat bertransaksi di Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta pada Rabu (31/12).

Kejadian bermula saat pelaku berinisial MR membeli daging sapi seharga Rp 70.000.

Kemudian, ia membayar pedagang dengan uang tunai pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000.

Baca Juga:

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung mengatakan selang beberapa saat, penjual daging mengetahui uang dari MR palsu.

"Ia melaporkan hal tersebut kepada sekuriti pasar. Kemudian pembeli tersebut dan barang bukti uang palsu diamankan di pos sekuriti," katanya. 

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan uang pecahan Rp 50.000 dua lembar yang disimpannya. 

Baca Juga:

Pelaku selanjutnya diproses pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti atas perbuatannya.

Polisi ikut menyita barang bukti berupa uang palsu yang diedarkan perempuan asal Kotagede tersebut. (mcr25/jpnn)

Aksi perempuan paruh baya menggunakan uang palsu ini ketahuan oleh penjual daging. Pelaku ditahan polisi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penipuan Jogja uang palsu pasar Prawirotaman peredaran uang palsu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU