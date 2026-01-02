Bupati Bantul ke Kejari, Ada Berkas Dugaan Penyelewengan yang Diserahkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menyerahkan laporan hasil audit investigasi kepada kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pegawai pamong di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret.

Tindakan ini dilakukan setelah Inspektorat Kabupaten Bantul menemukan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai adanya kejanggalan dalam tata kelola di Kelurahan Wonokromo.

Inspektorat kemudian diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

"Dalam laporan hasil audit investigasi, Inspektorat menemukan adanya tindakan yang mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu pamong di Kelurahan Wonokromo yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Halim di Bantul pada Jumat (2/1).

Laporan hasil audit tersebut telah diterima oleh Kepala Kejari Bantul untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Meski indikasi kerugian negara sudah ditemukan, Bupati Halim belum membeberkan angka pasti kerugian tersebut.

Pihak Pemkab memilih menunggu hasil pemeriksaan resmi dan perhitungan detail dari pihak kejaksaan.