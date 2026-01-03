Kejari Bantul Periksa 12 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Wonokromo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus dugaan korupsi dana desa di Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, terus berlanjut.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan hasil audit investigasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul pada Jumat (2/1).

“Ada indikasi kerugian negara. Untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada pihak kejaksaan,” kata bupati.

Kasus dugaan penyelewengan ini melibatkan bendahara desa atau danarta.

“Posisi bendahara yang bersangkutan sudah kami cabut dan ada pelaksana tugas yang sementara ini menggantikan," ujarnya.

Sebanyak 12 saksi dikabarkan telah diperiksa dalam kasus tersebut.

Kepala Kajari Bantul Kristanti mengatakan hasil audit yang diserahkan bakal melengkapi upaya penyelidikan yang sudah dilakukan.

"Ketika bukti sudah cukup, akan kami telaah. Apakah sudah layak atau sudah cukup naik ke tahap penyidikan,” kata Kristanti.