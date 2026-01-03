Terungkap, Motif Maling Pakaian Dalam di Bantul

JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 11:00 WIB
Pelaku dan korban kasus pencurian pakaian dalam di Dlingo Bantul mencari jalan keluar terbaik. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sejumlah warga RT 2 Temuwuh, Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta kehilangan pakaian dalam pada Jumat (2/1).

Kejadian tersebut sontak bikin resah warga. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan barang yang hilang berupa 15 celana dalam dan delapan bra.

"Sudah sering terjadi dan hilang pada setiap malam Jumat. Lalu, korban berinisiatif memasang CCTV," kata Iptu Rita. 

Berdasarkan rekaman CCTV terungkap pelaku pencurian mengarah ke VL (18) warga Terong, Dlingo.

Menurut Iptu Rita, pelaku VL ditangkap pada siang harinya. 

"Pelaku teridentifikasi dari rekaman CCTV milik korban," ujarnya. 

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, motif pelaku mencuri pakaian dalam karena sakit hati tidak diperlakukan dengan baik.

Seorang pria terekam kamera CCTV mencuri pakaian dalam warga. Motifnya terungkap setelah pelaku tertangkap.
