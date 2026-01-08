Rumah Warga Kulon Progo Disatroni Maling, Uang dan Cincin Emas Raib

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rumah di Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta disatroni maling pada Selasa (6/1).

Peristiwa ini diketahui oleh korban, seorang lansia, yang mulanya berniat mengambil uang di lemari.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan korban kaget melihat lemarinya dalam posisi tidak terkunci.

"Setelah itu korban mengecek uang yang ada di dalam lemari sudah hilang," kata Iptu Sarjoko, Rabu (7/1).

Selain kehilangan uang tunai, perempuan berusia 85 tahun itu juga kehilangan cincin emas.

Korban kehilangan uang tunai sebesar Rp 12.900.000 dan cincin emas seberat 13 gram.

Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp 46.800.000.

Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. (mcr25/jpnn)