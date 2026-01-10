Alarm Kotak Amal Berbunyi, Aksi Maling Digagalkan Warga

JPNN.com

Sabtu, 10 Januari 2026 – 15:59 WIB
Barang bukti kotak amal. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria tak berdaya setelah tertangkap basah mencuri kotak amal di sebuah musala di Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul pada Jumat (9/1).

Pelaku berinisial RS (32) itu ditangkap warga sebelum membawa kabur uang dari kotak amal.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan aksi RS ketahuan saksi sekitar pukul 14.00 WIB saat suara alarm kotak amal berbunyi.

Kemudian, saksi bergegas menuju musala untuk memastikan kondisi kotak amal tersebut.

Setibanya di musala, saksi melihat pelaku RS berada di serambi.

"Kemudian, saksi berteriak dan datang warga lain lalu bersama-sama menangkap pelaku," katanya.

Dalam kejadian ini, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa obeng, palu, tas slempang hingga uang tunai sebesar Rp 275.000.

Pelaku lalu digiring ke kantor polisi untuk diproses hukum.

Warga menggagalkan aksi pencurian kotak amal di sebuah musala. Tersangka tak menyangka kotak amal memiliki alarm.
