Mahasiswa Asal Papua Tewas Ditusuk Teman Sendiri Seusai Kecelakaan Motor

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Insiden berdarah menimpa seorang mahasiswa asal Kabupaten Paniai, Papua Tengah, berinisial AG (20). Korban meregang nyawa setelah diduga ditusuk oleh temannya sendiri di Dusun Sidorejo, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, pada Sabtu (17/1).

Peristiwa tragis ini dikonfirmasi oleh Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto. Ia menjelaskan bahwa pelaku penganiayaan merupakan rekan korban yang saat itu tengah berboncengan dengan korban.

Kejadian bermula saat korban dan pelaku melintasi kawasan Dusun Sidorejo menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, korban yang mengemudikan motor diduga kehilangan kendali hingga menabrak sebuah pohon.

Bukannya menolong, pelaku justru tersulut emosi setelah kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku langsung menyerang korban di lokasi kejadian.

"Setelah menabrak pohon, korban dipukul oleh pelaku hingga akhirnya ditusuk menggunakan senjata tajam," ungkap Iptu Rita.

Aksi brutal pelaku tidak berhenti di situ. Saat sejumlah warga sekitar mencoba mendekat untuk melihat kondisi setelah kecelakaan, pelaku justru mengamuk dan mengacungkan senjata tajamnya ke arah warga.

Situasi yang mencekam membuat warga terpaksa menjauh demi keselamatan diri. Memanfaatkan ketakutan warga, pelaku kemudian melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku meninggalkan TKP ke arah utara," tambah Iptu Rita.