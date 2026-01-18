Motor Petugas Damkar Hilang Saat Bertugas di Piyungan, Kunci Masih Menempel

jogja.jpnn.com, BANTUL - Nasib malang menimpa seorang petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kabupaten Bantul. Sepeda motor milik petugas berinisial MFS raib digondol maling saat diparkir di Pos Pemadam Kebakaran Sektor 6 Piyungan pada Sabtu (17/1).

Kejadian bermula ketika korban tiba di lokasi kerja sekitar pukul 07.20 WIB untuk memulai sif tugasnya. MFS kemudian memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat Street miliknya di area parkir depan pos sisi paling utara.

Berdasarkan keterangan dari Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto, pencurian ini diduga terjadi karena adanya kelalaian yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Diketahui, korban lupa mencabut kunci motor saat memarkirkan kendaraannya.

"Korban tidak mencabut kunci motor dan STNK kendaraan tersebut juga berada di dalam dompet yang menyatu dengan gantungan kunci," ujar Iptu Rita.

Pencurian baru disadari keesokan harinya saat korban hendak mengecek kendaraannya. MFS terkejut mendapati motornya sudah tidak ada di tempat semula, ditambah kondisi pintu pagar pos yang sudah dalam keadaan terbuka.

Setelah menyadari motornya hilang, korban segera mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) yang ada di sekitar area pos. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas kendaraan miliknya dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal.

Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian materiel yang ditaksir mencapai Rp 17.000.000.