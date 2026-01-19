Polisi Menangkap Penusuk Mahasiswa Asal Papua di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jajaran Polres Bantul berhasil menangkap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan tewasnya seorang mahasiswa asal Kabupaten Paniai, Papua Tengah, berinisial AG (20). Insiden berdarah itu terjadi di Dusun Sidorejo, Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, pada Sabtu (17/1).

Peristiwa tragis ini bermula saat korban (AG) dan pelaku yang diketahui berinisial AA tengah berboncengan menggunakan sepeda motor.

Saat melintasi kawasan Sidorejo, motor yang dikemudikan korban kehilangan kendali dan menabrak sebuah pohon.

Baca Juga: Bantuan Biaya Hidup bagi Mahasiswa Asal Sumatra Diperpanjang

Alih-alih membantu, AA yang diduga tersulut emosi pascakecelakaan justru terlibat cekcok dengan korban. Ketegangan memuncak hingga terjadi aksi penganiayaan.

"Setelah menabrak pohon, korban dipukul oleh pelaku hingga akhirnya ditusuk menggunakan senjata tajam," ungkap Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto.

Warga sekitar yang mendengar suara benturan kecelakaan sempat mencoba mendekat untuk memberikan pertolongan.

Baca Juga: Mahasiswa Asal Papua Tewas Ditusuk Teman Sendiri Seusai Kecelakaan Motor

Namun, pelaku justru mengamuk dan mengacungkan senjata tajam ke arah warga yang datang.

Situasi mencekam tersebut membuat warga terpaksa menjauh demi keselamatan, sementara pelaku memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri ke arah utara.