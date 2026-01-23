Mengaku Petugas Pertamina, Pencuri Tabung Elpiji Diamuk Warga

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pria berinisial MR (47) ditangkap polisi karena diduga menipu warga dengan berpura-pura sebagai petugas Pertamina di Bambanglipuro, Bantul pada Jumat (23/1).

Aksi pelaku itu sempat bikin resah karena membawa kabur tabung gas dengan dalih sudah kedaluwarsa.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku sempat diamuk massa hingga mengalami luka di wajah.

"Ia berdalih tabung milik warga sudah kedaluwarsa dan menawarkan bantuan untuk menukarnya dengan yang baru," kata Iptu Rita.

Setelah membawa tabung elpiji 3 kilogram, pelaku tak kunjung tampak.

Menurut Iptu Rita, aksi pencurian tabung elpiji sempat viral terjadi pada 22 Januari 2026.

"Kami meminta warga yang pernah mengalami kejadian serupa untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat," ujarnya.