Bikin Onar dan Melukai Warga di Bantul, 6 Pemuda Diringkus Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi meresahkan sekelompok pemuda kembali terjadi di Kabupaten Bantul. Enam orang pelaku berhasil ditangkap pihak kepolisian setelah melakukan aksi penganiayaan dan membuat onar di wilayah Canden, Jetis, Bantul, pada Minggu dini hari (8/2).

Peristiwa bermula sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu, sejumlah warga tengah berkumpul sambil bermain PlayStation di sebuah teras rumah. Suasana yang tenang tiba-tiba berubah mencekam saat rombongan pelaku datang menggunakan sepeda motor.

Tanpa alasan yang jelas, para pelaku berhenti di depan rumah tersebut dan mulai mengancam warga.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan bahwa para pelaku sempat mengayunkan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban.

"Korban dan warga sempat melawan, meskipun ruang gerak mereka terbatas oleh pagar rumah," ujar Iptu Rita.

Akibat serangan tersebut, seorang warga dilaporkan mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan medis, korban menderita luka robek pada ujung jari dan luka lecet di bagian pergelangan tangan.

Setelah melancarkan aksinya, rombongan pelaku langsung memacu kendaraan mereka melarikan diri ke arah barat.

Pihak kepolisian bergerak cepat dengan mengejar para pelaku. Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam setelah kejadian, keenam pelaku berhasil diringkus di wilayah Pundong, Bantul.