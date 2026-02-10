Aksi Heroik Mahasiswi Jogja, Mengejar dan Tabrak Motor Jambret

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keberanian ditunjukkan oleh seorang perempuan bernama Eviana (21) saat menjadi korban penjambretan di Jalan Menteri Supeno, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pada Senin (9/2). Tak tinggal diam, ia mengejar dan menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku sehhingga pelaku ditangkap.

Peristiwa bermula sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, korban sedang berboncengan dengan temannya menuju sebuah swalayan.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung mengatakan bahwa saat melintas di depan sebuah hotel, motor korban mendadak dipepet oleh orang tidak dikenal.

Baca Juga: Tersangka Pengejar Jambret Dibebaskan dari Jeratan Hukum

"Korban dipepet seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil ponsel yang ditaruh di dashboard," ujar Iptu Gandung.

Setelah berhasil merampas ponsel korban, pelaku yang mengendarai motor tanpa plat nomor itu langsung tancap gas melarikan diri ke arah Jalan Pakel Baru.

Namun, Eviana tidak membiarkan pelaku lolos begitu saja. Sambil memacu motornya, korban terus berteriak "maling" untuk memancing perhatian warga.

Sesampainya di dekat SD Muhammadiyah Pakel, korban mengambil tindakan nekat dengan menabrakkan motornya ke motor pelaku.

Akibat benturan tersebut, pelaku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Warga yang berada di lokasi segera mengepung dan menangkap pelaku.