Pria Mabuk Rebut Paksa Motor di Jogja, Berakhir Ditangkap Polisi

Jumat, 13 Februari 2026 – 21:16 WIB
Ilustrasi - Maling sepeda motor. Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan bernama Shinta menjadi korban perampasan sepeda motor di Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Jumat (13/2).

Kendaraan perempuan asal Pengasih, Kabupaten Kulon Progo itu tiba-tiba dibawa paksa orang tidak dikenal.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi mengatakan korban yang lewat diberhentikan paksa oleh pelaku yang diduga sedang mabuk.

"Awalnya korban lewat, lalu diberhentikan oleh pelaku yang saat itu sedang mabuk," katanya.

Menurut Iptu Gandung, pelaku sempat menabrak lansia di jalan dan memilih kabur meninggalkan kendaraan.

"Kemudian, sepeda motor diamankan warga dan saat ini petugas menyisir di sekitar lokasi kejadian," ujarnya.

Selang beberapa saat kemudian, polisi menangkap pelaku yang diketahui berstatus mahasiswa.

Pelaku berinisial DK (27) asal Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah itu kini harus berurusan dengan polisi. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

