Dikejar Hingga ke JJLS, Pelaku Begal Payudara di Bantul Akhirnya Diringkus

jogja.jpnn.com, BANTUL - Aksi kejahatan asusila di jalan raya kembali meresahkan warga Bantul. Seorang pria berinisial APC (28), warga Gedongtengen, Kota Yogyakarta, harus meringkuk di sel tahanan setelah melakukan aksi begal payudara terhadap seorang mahasiswi di kawasan Sanden, Jumat malam (21/2).

Pelaku ditangkap warga dan petugas kepolisian setelah sempat dikejar warga hingga ke jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto menjelaskan bahwa insiden bermula saat korban, seorang mahasiswi berinisial AND (20), sedang dalam perjalanan pulang dari kampus sekitar pukul 22.45 WIB.

Saat melintasi Jalan Samas, Dusun Srabahan, Srigading, korban sudah merasa diikuti oleh pengendara motor tak dikenal dari belakang.

"Sesampainya di Jalan Samas, pelapor tiba-tiba dipepet oleh pelaku. Pelaku kemudian langsung meremas payudara korban dan langsung melarikan diri ke arah selatan menggunakan sepeda motornya," ungkap Iptu Rita, Minggu (22/2).

Meski dalam kondisi syok, korban AND langsung bereaksi dengan berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban segera mengejar pelaku yang berusaha memacu kendaraannya ke arah pesisir selatan.

Pelarian APC akhirnya terhenti setelah warga berhasil mengepung dan menangkapnya di wilayah JJLS Bantul. Beruntung, emosi warga berhasil diredam setelah petugas kepolisian segera tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku dari amuk massa.

Saat ini, pelaku APC telah dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai barang bukti.