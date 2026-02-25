Kasus Pembunuhan Pagi Buta di Bantul, Pelaku Menggunakan Penutup Wajah

JPNN.com

Rabu, 25 Februari 2026 – 20:30 WIB
Polisi mendatangi lokasi pembunuhan di Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul pada Rabu (25/2). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria di Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul berinisial T (36) tewas di rumahnya setelah diserang orang tidak dikenal pada Rabu (25/2).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB saat korban dan istrinya terlelap. 

Selang beberapa saat, tiba-tiba ada yang membuka pintu belakang. 

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku menyelinap dengan menggunakan penutup wajah.

"Pelaku mengayunkan senjata jenis parang kepada korban yang masih tertidur," katanya.

Akibat ayunan sajam tersebut, korban mengalami luka di wajah, jari hingga perut. 

"Setelah pelaku berhasil membacok korban selanjutnya pelaku pergi meninggalkan rumah," kata Iptu Rita. 

Kemudian, warga berdatangan membantu keluarga korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi nyawanya tidak tertolong. 

Seorang pria di Kabupaten Bantul tewas dengan luka akibat ayunan parang. Pelaku menyelinap lewat pintu belakang.
