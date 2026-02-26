Titik Terang Kasus Pembunuhan di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jajaran Polres Bantul melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas kasus pembunuhan tragis yang menimpa seorang pria berinisial TYR (36) di Dusun Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, pada Rabu pagi (25/2).

Korban tewas seketika di lokasi kejadian setelah diserang oleh pelaku tak dikenal menggunakan senjata tajam jenis parang saat sedang tertidur pulas.

Peristiwa berdarah ini terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, korban sedang tidur di ruang tengah bersama saksi satu dan seorang anak berusia lima tahun.

Berdasarkan keterangan polisi, pelaku yang diperkirakan berjumlah dua orang datang dari arah timur. Satu pelaku bertugas mengawasi situasi di atas motor, sementara satu pelaku lainnya masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci.

"Pelaku menggunakan penutup muka dan langsung mengayunkan parang ke arah korban. Saksi satu sempat mencoba menangkis serangan tersebut hingga mengalami luka di tiga jari tengahnya," ujar Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.

Tim Inafis Polres Bantul bersama dokter dari Puskesmas Sedayu telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap jenazah korban.

Hasil pemeriksaan menunjukkan luka-luka yang sangat fatal, yaitu luka sayatan sepanjang 10 cm di wajah, luka robek sepanjang 20 cm dengan kedalaman 10 cm di perut hingga paha, dan luka pada ibu jari sepanjang 4 cm.

Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat luka di bagian perut.