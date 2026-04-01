Tak Terima Ditegur Saat Lawan Arah, Pria di Jogja Memukul dan Meludahi Korban

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi koboi jalanan kembali terjadi di Kota Yogyakarta. Sebuah insiden cekcok antarpengguna jalan berujung pada tindakan penganiayaan secara bersama-sama di Jalan Kerto, Umbulharjo, pada Senin malam (30/3).

Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu bermula dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban yang saat itu sedang berboncengan melintas di lokasi kejadian berpapasan dengan pelaku yang berkendara melawan arus.

Menurut PS Kasihumas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo, insiden dipicu oleh teguran spontan dari korban kepada pelaku.

Merasa terancam dengan pemotor yang melawan arah, korban sempat melontarkan makian ke arah pelaku.

Pelaku yang tidak terima dimaki justru berbalik arah dan mengejar korban.

Bukannya menyelesaikan masalah secara baik-baik, pelaku justru menghubungi rekan-rekannya. Tak lama kemudian, enam orang datang ke lokasi untuk membantu pelaku.

Situasi makin memanas ketika rombongan pelaku tiba. Korban mengaku dipukul dan ditendang oleh para pelaku.