Kasus Mbah Tupon Kelar, Semoga Tak Terjadi Kasus Serupa

JPNN.com

Jumat, 10 April 2026 – 18:20 WIB
Penyerahan sertifikat tanah kepada Mbah Tupon pada Kamis (9/4). Foto: Humas Pemkab Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tupon Hadi Suwarno atau yang akrab disapa Mbah Tupon akhirnya bisa bernafas lega. Masalahnya dengan mafia tanah sejak setahun yang lalu akhirnya selesai.

Lansia asal Bangunjiwo itu kini sudah memperoleh kembali sertifikat tanah miliknya yang sempat beralih nama.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Bantul dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Baca Juga:

Mbah Tupon dengan terharu memeluk Abdul Halim seraya mengucapkan terima kasih.

Kuasa hukum Mbah Tupon Suki Ratnasari berharap kasus Mbah Tupon menjadi preseden baik dalam penegakan hukum.

"Semoga Bantul ini menjadi contoh penegakan hukum yang baik, semoga tidak perlu viral agar orang-orang yang bernasib seperti Mbah Tupon dapat memperoleh keadilan," ucapnya, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Menurutnya, penyelesaian kasus mafia tanah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak untuk Mbah Tupon.

"Tanpa bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak, rasanya mustahil sertifikat ini kembali kepada Mbah Tupon," kata Suki Ratnasari.

Kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon akhirnya selesai dengan diserahkannya kembali sertifikat tanah. Bupati Bantul berharap kasus tersebut tidak terulang.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

