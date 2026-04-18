Gamelan Milik UGM Dicuri, Pelaku Terekam CCTV

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah gamelan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) dicuri orang tidak dikenal.

Gamelan yang hilang berupa demung laras slendro sebanyak tujuh bilah.

Diperkirakan kerugian materiel dalam peristiwa ini senilai Rp 10 juta.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan bahwa kasus pencurian diketahui setelah satpam mengecek rekaman CCTV.

"Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Selasa 14 April 2026 sekira pukul 14.52 WIB yang dilakukan orang tidak dikenal," ujarnya, Jumat (17/4).

Pelaku diketahui masuk ke area fakultas di lantai empat dan menggondol gamelan.

Kepolisian setempat masih berupaya menyelidiki kasus pencurian tersebut.

"Pelaku sampai saat ini masih dalam penyelidikan dan pencarian oleh Polsek Bulaksumur," katanya. (mcr25/jpnn)