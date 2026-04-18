JPNN.com

Gamelan Milik UGM Dicuri, Pelaku Terekam CCTV

Sabtu, 18 April 2026 – 17:22 WIB
Polisi mendatangi lokasi pencurian gamelan di Fakultas Ilmu Budaya UGM. Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah gamelan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) dicuri orang tidak dikenal.

Gamelan yang hilang berupa demung laras slendro sebanyak tujuh bilah.

Diperkirakan kerugian materiel dalam peristiwa ini senilai Rp 10 juta.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan bahwa kasus pencurian diketahui setelah satpam mengecek rekaman CCTV.

"Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Selasa 14 April 2026 sekira pukul 14.52 WIB yang dilakukan orang tidak dikenal," ujarnya, Jumat (17/4).

Pelaku diketahui masuk ke area fakultas di lantai empat dan menggondol gamelan.

Kepolisian setempat masih berupaya menyelidiki kasus pencurian tersebut.

"Pelaku sampai saat ini masih dalam penyelidikan dan pencarian oleh Polsek Bulaksumur," katanya. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pencuri gamelan ugm UGM sleman gamelan pencurian polresta sleman

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU