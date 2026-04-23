Maling Gear Box Hingga Burung Kicau, 10 Kasus Curat yang Diungkap Polisi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul berhasil mengungkap sepuluh kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dalam kurun waktu 14 hari. Keberhasilan ini merupakan hasil dari pelaksanaan Operasi Curat Progo 2026 yang digelar mulai 8 hingga 21 April 2026.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto mengatakan bahwa seluruh sasaran yang ditetapkan dalam operasi ini berhasil diselesaikan dengan baik.

"Selama pelaksanaan Operasi Curat Progo 2026, kami berhasil mengungkap lima kasus yang menjadi Target Operasi (TO) dan lima kasus non-TO," ujar AKBP Bayu dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Kasus-Kasus Menonjol

Beberapa kasus yang menjadi sorotan dalam pengungkapan kali ini antara lain:

Pembobolan Outlet Minuman: Terjadi di Jalan Pleret, di mana pelaku merusak kunci pengaman untuk menggasak mesin cup press dan tabung gas.

Pencurian Gear Box Truk: Terjadi di wilayah Banguntapan. Pelaku sempat dipergoki warga saat mencoba mengangkut barang curiannya menggunakan becak motor.

Pencurian di Pemukiman: Polisi juga menangkap pelaku yang menyasar alat elektronik, mesin pompa air, hingga hewan piaraan.

Dalam rilis tersebut, petugas memamerkan sejumlah barang bukti yang berhasil disita, di antaranya kendaraan bermotor, alat elektronik dan mesin pompa air, mesin cup press dan tabung gas, dan burung kicau beserta sangkarnya.

Beberapa pelaku yang diringkus diketahui merupakan residivis atau pemain lama yang kembali melakukan tindak kriminal. Polisi menegaskan penggunaan teknologi IT dalam melacak keberadaan para pelaku tersebut.

Operasi ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) di wilayah hukum Bantul.

Kapolres menekankan bahwa tindakan tegas akan terus diberikan kepada pelaku yang meresahkan warga dengan modus merusak atau memanjat bangunan.