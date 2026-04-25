Daycare Ini Digerebek Polisi Karena Kasus Kekerasan Terhadap Anak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta mengungkap dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sebuah tempat panitipan anak di Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Polisi mendapat sejumlah bukti bahwa anak-anak yang dititipkan di sana diperlakukan dengan tidak wajar.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

Ia menyebut kasus ini terungkap berkat laporan dari mantan karyawan daycare bernama Little Aresha tersebut.

"Awalnya dari karyawan melihat bahwa perlakuan terhadap anak yang dititipkan di situ kurang manusiawi," kata Kombes Pol Eva Guna Pandia, Sabtu (25/4).

Karyawan tersebut lantas mengundurkan diri dari Little Aresha.

"Dia merasa tidak sesuai hati nurani, kemudian resign, tetapi ijazahnya ditahan oleh pemilik sehingga dia melapor kepada kami," katanya.

Setelah mendapatkan laporan, polisi lantas menggerebek lokasi panitipan anak tersebut. (mcr25/jpnn)