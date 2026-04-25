Curhat Orang Tua yang Menitipkan Anaknya di Daycare Little Aresha

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus dugaan kekerasan terhadap anak terungkap di daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan mantan karyawan Little Aresha yang melihat langsung kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di sana.

Sejumlah orang tua korban hari ini mendatangi Polresta Yogyakarta untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak mereka.

Salah satu orang tua korban, NW, mengaku kaget dengan terbongkarnya kasus tersebut.

"Ternyata perlakuan di daycare selama kami menitipkan itu tidak manusiawi, melihat dari bukti-bukti video yang kemarin kami lihat di TKP," ujarnya, Sabtu (25/4).

Menurutnya, dari video yang beredar terlihat anak-anak yang dititipkan tidak mengenakan pakaian selain popok dengan kaki terikat.

“Ada beberapa luka di bagian badan, kebetulan anak saya juga pernah mengalami luka tersebut. Luka itu ternyata sama dengan luka anak orang tua lain yang dititipkan," katanya.

NW juga menceritakan bahwa anak-anak yang dititipkan di Little Aresha sering sakit.