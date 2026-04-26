Puluhan Anak Jadi Korban Kekerasan di Daycare Little Aresha

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta mengungkap sebanyak 53 anak mengalami kekerasan fisik di daycare Little Aresha. Saat ini polisi tengah mendalami kasus di tempat penitipan anak tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan anak-anak tidak diperlakukan dengan baik di daycare tersebut.

"Jadi, ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar," katanya, Sabtu (25/4).

Kekerasan fisik yang dialami anak-anak tersebut mengakibatkan luka dan ada yang menderita infeksi paru-paru.

"Anak-anak ditelantarkan begitu saja. Ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah. Namun, dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan," ujarnya.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia mengatakan kasus ini terungkap setelah mantan pekerja di Little Aresha melapor kepada polisi karena ijazahnya ditahan.

Dari situ, tindakan tidak manusiawi di daycare mulai terkuak dan polisi melakukan penggerebekan pada Jumat (24/4).

"Ia merasa tidak sesuai hati nurani karena melihat ada yang dianiaya dan ditelantarkan. Akhirnya memilih mengundurkan diri," katanya Kapolresta.