JPNN.com

Kepala Yayasan Hingga Pengasuh Jadi Tersangka Kasus Daycare Little Aresha

Minggu, 26 April 2026 – 18:21 WIB
Daycare Little Aresha ditutup setelah digerebek polisi. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Setelah diperiksa oleh polisi, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresha. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah praktik kekerasan di sana terbongkar.

Sebelumnya, polisi menggerebek tempat penitipan anak di Jalan Pakel Baru Utara, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Jumat (24/4).

Di lokasi tersebut polisi mendapati sejumlah barang bukti bawah anak-anak di sana diperlakukan dengan tidak pantas.

Baca Juga:

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia mengatakan untuk sementara polisi baru menetapkan 13 orang tersangka.

“Mereka terdiri dari satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," kata Kapolresta pada Sabtu malam (25/4).

Belasan tersangka itu dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga:

Menurut Kapolres, penyidik saat ini masih memeriksa saksi-saksi lainnya.

"Kami masih mendalami motifnya," kata Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   polresta yogyakarta Jogja kekerasan anak daycare Little Aresha daycare jogja daycare yogyakarta daycare little aresha

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU