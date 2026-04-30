Polisi Tangkap Penjual Miras Oplosan di Bantul, Puluhan Botol Disita

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jajaran Polres Bantul membongkar praktik penjualan minuman keras ilegal di Krapyak Wetan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada Senin (27/4).

Dalam operasi itu, polisi menyita puluhan botol miras oplosan yang siap diedarkan.

Kemudian, seorang pria berinisial DI (54) ditangkap karena diduga sebagai penjual miras tersebut.

Baca Juga: Polisi Gerebek 2 Lokasi Pengedar Miras Oplosan di Bantul

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan selain miras, pihaknya juga menemukan bahan baku pembuatan miras.

"Pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolsek Sewon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Iptu Rita.

Pelaku dijerat Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang berani melapor. Kerja sama seperti ini lah yang kami butuhkan untuk menjaga Bantul tetap aman," ujarnya.

Menurutnya, ungkap kasus peredaran miras oplosan ini berkat informasi dari warga. (mcr25/jpnn)