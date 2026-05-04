Peserta Lomba Lari di Jogja Kena Pukul, Polisi Turun Tangan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah video tindak kekerasan di Jalan Mataram, Kota Yogyakarta, beredar di media sosial.
Seorang pria yang belum diketahui identitasnya terlihat memukul peserta sebuah even lomba lari dan mengancam pengguna jalan lainnya.
Dari video yang beredar di media sosial, pelaku terlihat memukul menggunakan tangan kosong sembari berteriak "opo, ngopo" kepada pengguna jalan.
Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS membenarkan informasi tersebut dan mengonfirmasi bahwa kejadian itu berlangsung pada Minggu pagi (3/4).
"Kejadian bermula saat korban YG (21) mengikuti lomba lari dan pada saat korban berhenti untuk mengambil air minum tiba-tiba dianiaya," kata Iptu Dani, Senin (4/5).
Akibat pemukulan tersebut korban mengalami nyeri di kepala, leher dan pundak.
"Saat ini Satreskrim Polresta Yogyakarta tengah melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut," ujarnya.
Setelah dipukul, korban sempat mendapatkan perawatan medis, kemudian kembali melanjutkan lomba lari. (mcr25/jpnn)
