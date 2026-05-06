Warga Bantul Jadi Korban Penjambretan, Iphone hingga Uang Ratusan Ribu Dirampas

Rabu, 06 Mei 2026 – 08:15 WIB
Sepeda motor korban penjambretan yang menabrak pagar. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang perempuan berinisial CTA menjadi korban penjambretan sepulang kerja di Triharjo, Pandak, Kabupaten Bantul pada Senin (4/5).

Korban pulang kerja menggunakan sepeda motor sekitar pukul 21.45 WIB.

Setibanya di timur SPBU, korban dipepet oleh pengendara yang tidak dikenal.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan tas korban ditarik oleh pria menggunakan sepeda motor Vario warna hitam.

"Tas korban diambil dan pelaku melarikan diri ke arah barat," ujarnya. 

Korban diketahui sempat mengejar pelaku penjambretan, tetapi sepeda motor yang dikendarainya kehilangan kendali.

"Korban menabrak pagar besi milik warga di Simpang Sapuangin," katanya. 

Korban kehilangan Iphone 13, kartu identitas, kartu ATM hingga uang tunai Rp 600 ribu di dalam tas tersebut. 

