Sedang Menonton TV, Warga Sleman Mendengar Suara Aneh di Lantai 2, Ternyata...

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah rumah warga di Meijing Kidul, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman disatroni maling pada Rabu 6/5). Peristiwa itu terjadi malam hari saat penghuni sedang bersantai.

Saat kejadian, penghuni rumah berinisial SG (52) berada di ruang tamu lantai bawah, sedang asyik menonton televisi.

Beberapa saat kemudian ia mendengar suara benda jatuh di lantai atas.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pemilik rumah sempat tidak menghiraukan dan lanjut menatap layar televisi.

"Setelah lima menit terdengar suara lagi seperti ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu di lantai atas," katanya.

Pemilik rumah lalu berinisiatif mengecek ke atas dan mendapati seorang tak dikenal.

"Kemudian SG berteriak dan keluar menuju rumah untuk meminta tolong. Kemudian, warga membantu mencari orang yang ada di dalam rumah tersebut," ujarnya.

Menurutnya keterangan saksi, ia melihat orang yang tidak dikenal melompat dari atap rumah SG kemudian melarikan diri ke arah lahan kosong di belakang rumah.