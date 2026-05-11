Seorang Istri Tiba-Tiba Melukai Leher Suaminya dengan Pisau, Motif Sedang Didalami

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang istri melukai suaminya menggunakan pisau di sebuah penginapan di Kretek, Kabupaten Bantul pada Sabtu (9/5).

Akibatnya, korban berinisial S itu mengalami luka serius di bagian leher.

Kronologi kejadian bermula saat pasangan suami istri dan anaknya beristirahat di sebuah penginapan setelah liburan di Pantai Parangtritis.

Sebelum melukai suaminya, pelaku berinisial AF itu sempat memeluk dan mengucapkan permintaan maaf.

"Terlapor melukai leher suaminya menggunakan pisau yang dibawa sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.

Korban yang kesakitan lalu berteriak minta tolong, sementara pelaku kabur meninggalkan lokasi.

Setelah menerima laporan, polisi langsung mengejar pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

"Sekira pukul 21.00 WIB Tim Unit Reskrim Polsek Kretek berhasil menangkap dan memeriksa terduga pelaku. Selanjutnya menetapkan sebagai tersangka," katanya.