Rekonstruksi Penganiayaan Remaja di Bantul: Korban Dikeroyok, Tangan Ditusuk Gunting

Selasa, 12 Mei 2026 – 18:25 WIB
Tersangka memperagkan penganiayaan terhadap korban dalam kasus kematian IDS (16) pada Selasa (12/5). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang merenggut nyawa seorang remaja berinisial IDS (16) pada Selasa (12/5).

Kasus tersebut sempat jadi sorotan publik karena perbuatan pelaku dianggap sadis dalam melukai korban.

Dalam rekonstruksinya, pelaku membawa korban ke lapangan di wilayah Pandak.

Kemudian, korban dikeroyok oleh sejumlah pelaku sehingga melukai bagian kepala, perut, wajah hingga dada.

Selain itu, tersangka JMA menusuk korban menggunakan gunting di bagian paha dan tangan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan rekonstruksi dihadiri juga oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Rekonstruksi ini penting untuk memberikan gambaran terang benderang mengenai peran masing-masing tersangka," kata Iptu Rita.

Menurutnya, semua adegan dalam rekonstruksi akan menjadi landasan dalam proses di persidangan.

Polisi melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan remaja di Bantul. Para pelaku mengeroyok korban.
