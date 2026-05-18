Remaja di Jogja Tewas Dianiaya Menggunakan Sajam di Jalan Raya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang remaja di Kota Yogyakarta menjadi korban penganiayaan di Jalan Yos Sudarso, Kotabaru, Gondokusuman pada Minggu (17/5).

Korban berinisial AA (17) tersebut dilaporkan meninggal dunia.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan bahwa sekitar pukul 03.30 WIB korban dan temannya sedang mengendarai sepeda motor.

Ketika melewati Jalan Magelang di Kota Yogyakarta korban dikejar oleh pengendara sepeda motor lain.

"Saat sampai di depan pintu selatan SMAN 3 Yogyakarta korban turun dari sepeda motor kemudian langsung dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam," katanya.

Akibat penganiayaan tersebut korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat perjalanan ke rumah sakit itu korban sempat terjatuh.

"Kemudian, korban ditolong oleh warga dan diantar ke rumah sakit menggunakan ambulans," ujarnya.

Korban warga Ngampilan itu dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. (mcr25/jpnn)