Petugas TPR Parangtritis Jadi Sasaran Penganiayaan dengan Sajam

Selasa, 19 Mei 2026 – 07:10 WIB
Ilustrasi kasus penganiayaan. Foto: Rara/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Parangtritis menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam pada Minggu (17/5).

Peristiwa itu terjadi saat korban bertugas sekitar pukul 21.15 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban berinisial MBA sedang bekerja di TPR lama Parangtritis tiba-tiba dikagetkan aksi penganiayaan.

"Pelaku datang dari arah selatan melewati TPR kemudian berteriak dengan kata-kata bajingan. Kemudian menyabet dengan celurit," katanya, Senin (18/5).

Sabetan senjata tajam itu mengenai paha sebelah kiri korban.

"Akibatnya korban mengalami luka gores. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kretek," ujarnya.

Di lokasi kejadian ditemukan alat bukti berupa sajam yang terjatuh.

Selain itu, ditemukan meja yang rusak akibat dipukul oleh pelaku yang masih diselidiki pihak kepolisian. (mcr25/jpnn)

Polisi masih memburu pelaku penganiayaan terhadap petugas TPR Parangtritis yang sedang berjaga.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

