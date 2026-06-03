Seorang Balita Ditemukan Terikat Lakban di Rumah Kontrakan Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang balita ditemukan dalam posisi kaki dan tangan terikat lakban di sebuah rumah kontrakan di Pleret, Kabupaten Bantul pada Senin (1/6).

Balita tersebut ditemukan oleh tetangga kontrakan yang mulanya mendengar suara tangisan.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan balita tiga tahun itu ditemukan dalam kondisi lemas.

"Setelah mencongkel jendela kamar ditemukan anak dalam kondisi mulut dilakban, kedua tangan dilakban dan kaki diikat menggunakan lakban serta selendang warna merah," katanya, Rabu (3/6).

Kejadian ini lalu dilaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

"Untuk korban saat ini dirawat dan diamankan oleh keluarga ayah kandung korban," ujarnya.

Polisi telah menangkap TKS, yaitu ibu kandung dari balita tersebut di wilayah Pleret.

Pihak kepolisian saat ini masih menggali informasi dari TKS atas perbuatannya tersebut. (mcr25/jpnn)