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JPNN.com Jogja Kriminal Pria Mabuk Menganiaya Ojol di Jogja, Berujung Diringkus Polisi

Pria Mabuk Menganiaya Ojol di Jogja, Berujung Diringkus Polisi

Rabu, 03 Juni 2026 – 18:15 WIB
Pria Mabuk Menganiaya Ojol di Jogja, Berujung Diringkus Polisi - JPNN.com Jogja
Sejumlah ojol mendatangi lokasi penganiayaan yang menimpa rekan mereka di Jalan Menteri Supeno pada Rabu (3/6). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang driver ojek online menjadi korban penganiayaan saat melintas di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta pada Rabu dini hari (3/6).

Saat itu, NAA (29) sedang mendapatkan pesanan. Ia melaju dari arah barat ke timur.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan bahwa saat perjalanan korban melihat pengendara di depannya sempoyongan.

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"Kemudian, diklakson oleh pengendara ojol yang mau mengantar orderan," katanya.

Pelaku yang diklakson ternyata tidak terima lalu menendang dan menabrak ojol sehingga korban terjatuh.

"Setelah terjatuh pengendara ojol tersebut dipukuli," ujarnya.

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Aksi penganiayaan itu direspons oleh puluhan ojol yang mendatangi lokasi sebagai bentuk solidaritas.

Mereka datang setelah menerima informasi penganiayaan tersebut dari grup WhatsApp.

Seorang driver ojek online menjadi korban penganiayaan saat mengantar pesanan. Pelaku dalam keadaan mabuk.
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TAGS   ojol penganiayaan mabuk Jogja penganiayaan ojol ojol jogja komunitas ojol yogyakarta

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