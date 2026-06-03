Pria Mabuk Menganiaya Ojol di Jogja, Berujung Diringkus Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang driver ojek online menjadi korban penganiayaan saat melintas di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta pada Rabu dini hari (3/6).

Saat itu, NAA (29) sedang mendapatkan pesanan. Ia melaju dari arah barat ke timur.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan bahwa saat perjalanan korban melihat pengendara di depannya sempoyongan.

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"Kemudian, diklakson oleh pengendara ojol yang mau mengantar orderan," katanya.

Pelaku yang diklakson ternyata tidak terima lalu menendang dan menabrak ojol sehingga korban terjatuh.

"Setelah terjatuh pengendara ojol tersebut dipukuli," ujarnya.

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Aksi penganiayaan itu direspons oleh puluhan ojol yang mendatangi lokasi sebagai bentuk solidaritas.

Mereka datang setelah menerima informasi penganiayaan tersebut dari grup WhatsApp.