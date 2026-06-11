Bobol Ruang Guru SLB Tunas Bhakti, 2 Pemuda Bantul Terancam 7 Tahun Penjara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jajaran kepolisian dari Polsek Pleret, Bantul, berhasil mengungkap kasus pencurian yang menyasar Sekolah Luar Biasa (SLB) Tunas Bhakti, Kapanewon Pleret. Dua tersangka diringkus setelah terbukti membobol ruang guru dan membawa kabur sejumlah uang serta barang berharga.

Kapolsek Pleret AKP Rudianto mengonfirmasi bahwa kedua pelaku adalah warga setempat berinisial RB (21) dan MC (22).

Keduanya melancarkan aksi kejahatan tersebut pada akhir bulan Mei lalu.

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Aksi pencurian tersebut diketahui terjadi pada Jumat (22/5) sekitar pukul 02.05 WIB. Kasus ini terbongkar ketika seorang petugas kebersihan sekolah hendak memulai aktivitas rutinnya di ruang guru.

"Saksi mendapati gembok pintu ruangan dalam keadaan tercongkel. Saat masuk, ia melihat isi ruangan sudah berantakan dan segera melaporkan dugaan pencurian tersebut ke pihak berwajib," ujar AKP Rudianto dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (10/6).

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi segera melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa keterangan saksi dan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas, terlihat tersangka RB sedang mengacak-acak meja dan laci di ruang guru.

Berbekal informasi tersebut, polisi berhasil menangkap RB di kediamannya pada tanggal 30 Mei.