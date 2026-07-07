19 Adegan Rekonstruksi Ungkap Detik-Detik Penyerangan Pelajar di SMAN 3 Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus tindak pidana kekerasan terhadap seorang pelajar yang berujung pada kematian.

Peristiwa tragis yang menimpa AA (18), seorang pelajar SMK asal Kabupaten Sleman, itu direka ulang melalui 19 adegan yang menggambarkan kronologi kejadian hingga korban mengembuskan napas terakhir.

Proses rekonstruksi tersebut dilaksanakan di depan SMA Negeri 3 Yogyakarta, yang merupakan lokasi kejadian perkara (TKP).

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PS Kanit Unit 3 Satreskrim Polresta Yogyakarta Ipda Gara Purba mengatakan bahwa rangkaian adegan dimulai sejak pertemuan korban dan para pelaku di kawasan Jalan Magelang.

"Total sekitar ada 19 adegan dimulai dari proses korban dan pelaku bertemu di daerah Jalan Magelang hingga ke titik TKP depan SMAN 3 Yogyakarta," ujar Ipda Gara usai rekonstruksi, Selasa (7/7).

Peristiwa nahas itu sendiri terjadi pada Minggu (17/5) sekitar pukul 03.30 WIB.

Korban yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan rekannya, diduga dikejar oleh para pelaku hingga akhirnya terpojok di depan pintu selatan SMAN 3 Yogyakarta dan mengalami penganiayaan.

Berdasarkan hasil rekonstruksi, terungkap fakta bahwa korban mengalami luka bacok sebanyak satu kali yang mengenai dada kanan bagian atas.