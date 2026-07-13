Remaja di Bantul Jadi Korban Penganiayaan, 4 Pelaku Ditangkap

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang remaja menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam di Sanden, Kabupaten Bantul pada Minggu (12/7).

Kronologi kejadian bermula saat korban dan temannya berpapasan dengan rombongan berjumlah 20 orang di perempatan Jembatan Merah.

Teman korban memilih berbelok karena merasa takut, sementara itu korban tetap melintas sebelum akhirnya putar balik.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban tiba-tiba disalip oleh rombongan pelaku.

Kemudian, kendaraan bagian belakang korban berinisial RSP (16) warga Srigading itu ditendang oleh salah seorang pelaku.

"Setelah itu korban diseret menuju pinggir sawah oleh beberapa pelaku. Berdasarkan keterangan saksi, para pelaku membawa senjata tajam jenis celurit maupun golok," katanya, Senin (13/7).

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Selain menganiaya korban, pelaku juga merusak kendaraan korban.

"Korban mengalami luka bacok pada bagian tangan sehingga mengeluarkan banyak darah," katanya.