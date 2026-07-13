JPNN.com

JPNN.com Jogja Kriminal Remaja di Bantul Jadi Korban Penganiayaan, 4 Pelaku Ditangkap

Remaja di Bantul Jadi Korban Penganiayaan, 4 Pelaku Ditangkap

Senin, 13 Juli 2026 – 18:57 WIB
Remaja di Bantul Jadi Korban Penganiayaan, 4 Pelaku Ditangkap - JPNN.com Jogja
Ilustrasi kasus penganiayaan di Bantul. Foto: Rara/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang remaja menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam di Sanden, Kabupaten Bantul pada Minggu (12/7).

Kronologi kejadian bermula saat korban dan temannya berpapasan dengan rombongan berjumlah 20 orang di perempatan Jembatan Merah.

Teman korban memilih berbelok karena merasa takut, sementara itu korban tetap melintas sebelum akhirnya putar balik.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban tiba-tiba disalip oleh rombongan pelaku.

Kemudian, kendaraan bagian belakang korban berinisial RSP (16) warga Srigading itu ditendang oleh salah seorang pelaku.

"Setelah itu korban diseret menuju pinggir sawah oleh beberapa pelaku. Berdasarkan keterangan saksi, para pelaku membawa senjata tajam jenis celurit maupun golok," katanya, Senin (13/7).

Baca Juga:

Selain menganiaya korban, pelaku juga merusak kendaraan korban.

"Korban mengalami luka bacok pada bagian tangan sehingga mengeluarkan banyak darah," katanya. 

Polsek Sanden telah menangkap empat pelaku penganiayaan seorang remaja di Bantul. Korban mengalami luka benda tajam.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penganiayaan sanden remaja penganiayaan remaja bantul remaja Bantul penganiayaan jogja remaja jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU