Kejahatan Jalanan Kembali Terjadi di Jogja, 4 Remaja Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Bantul berhasil meringkus empat orang terduga pelaku tindak pidana pengeroyokan disertai penggunaan senjata tajam yang menimpa seorang pelajar di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Kasus kejahatan jalanan ini sempat meresahkan warga sebelum akhirnya diungkap oleh pihak kepolisian.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto dalam keterangannya pada Senin (13/7) mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan respons atas laporan pengeroyokan terhadap korban berinisial RSP (16) yang terjadi pada Minggu (12/7) dini hari.

Peristiwa bermula saat korban bersama rekannya melintasi kawasan Kapanewon Sanden sekitar pukul 02.00 WIB.

Korban diketahui sempat mencoba mencari rombongan pengendara motor lain hingga akhirnya berpapasan dengan kelompok pelaku yang berjumlah sekitar 20 orang di kawasan Perempatan Jembatan Merah.

Situasi memanas saat rombongan pelaku mengejar korban. Salah satu pelaku menendang motor korban hingga terjatuh.

Tak berhenti di situ, para pelaku menyeret korban ke area persawahan dan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis celurit serta golok.

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Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka bacok pada bagian tangan dan harus menjalani perawatan medis di RSUD Panembahan Senopati.

Hasil penyelidikan Unit Reskrim Polsek Sanden yang dibantu oleh Opsnal Satreskrim Polres Bantul dan Unit Reskrim Polsek Srandakan berhasil menangkap empat remaja dan mengidentifikasi peran mereka.