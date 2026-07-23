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Marah Tak Diberi Uang, Anak Tega Membakar Rumah Orang Tuanya

Kamis, 23 Juli 2026 – 14:18 WIB
Marah Tak Diberi Uang, Anak Tega Membakar Rumah Orang Tuanya - JPNN.com Jogja
Kondisi rumah yang dibakar MN (32) di Kabupaten Bantul pada Rabu (22/7). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pria berinisial MN (32) nekat membakar rumah orang tuanya di Dusun Ngebel, Kelurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada Rabu (22/7).

Pelaku kesal karena permintaannya tidak dipenuhi orang tuanya. 

Peristiwa ini bermulai saat pelaku meminta uang sebesar Rp 15 juta untuk mengambil sepeda motor dan membayar angsuran.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku tidak sabaran sehingga melampiaskan emosinya dengan membakar rumah.

"Sejak sehari sebelumnya pelaku sudah memiliki niat membakar rumah menggunakan BBM jenis pertalite, tetapi saat itu tidak jadi dilakukan," katanya, Kamis (23/7).

Kemudian, keesokan harinya pelaku kembali mengamuk hingga membakar rumahnya sendiri.

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"Melihat api mulai membesar, bhabinkamtibmas bersama warga berupaya memadamkan kobaran sehingga api berhasil dikendalikan dan tidak merembet ke bagian rumah lainnya," kata Iptu Rita. 

Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. 

Seorang pria membakar rumah orangtuanya karena kesal tak diberi uang untuk mengangsur sepeda motor.
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