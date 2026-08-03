Jadi Korban Kejahatan Jalanan, Remaja Ini Ditembak Pakai Airsoft Gun
jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pengendara sepeda motor menjadi sasaran kejahatan jalan di Jalan Adisucipto, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu (2/8).
Korban berinisial A (17) bersama temannya saat itu sedang perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta.
Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan sekitar pukul 02.00 WIB, korban tiba-tiba dipepet dua orang menggunakan sepeda motor Honda PCX.
"Salah satu terduga pelaku disebut mengenakan jaket ojek online serta membawa senjata tajam," katanya, Senin (3/8).
Selain itu, pelaku juga disebut membawa airsoft gun.
"Terduga pelaku kemudian diduga menembakkan airsoft gun hingga mengenai bagian punggung korban dan mengakibatkan luka," kata Iptu Anggoro.
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Korban selanjutnya mendapatkan perawatan medis dan melaporkan peristiwa ini ke polisi.
Menurutnya, pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki kasus ini untuk mengungkap para pelaku. (mcr25/jpnn)
Remaja yang sedang perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta kena sasaran pelaku kejahatan jalanan di Sleman.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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