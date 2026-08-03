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JPNN.com Jogja Kriminal Jadi Korban Kejahatan Jalanan, Remaja Ini Ditembak Pakai Airsoft Gun

Jadi Korban Kejahatan Jalanan, Remaja Ini Ditembak Pakai Airsoft Gun

Senin, 03 Agustus 2026 – 16:05 WIB
Jadi Korban Kejahatan Jalanan, Remaja Ini Ditembak Pakai Airsoft Gun - JPNN.com Jogja
Korban kejahatan jalanan di Maguwoharjo, Depok, Sleman melapor ke polisi. Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pengendara sepeda motor menjadi sasaran kejahatan jalan di Jalan Adisucipto, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu (2/8).

Korban berinisial A (17) bersama temannya saat itu sedang perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta. 

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan sekitar pukul 02.00 WIB, korban tiba-tiba dipepet dua orang menggunakan sepeda motor Honda PCX.

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"Salah satu terduga pelaku disebut mengenakan jaket ojek online serta membawa senjata tajam," katanya, Senin (3/8).

Selain itu, pelaku juga disebut membawa airsoft gun.

"Terduga pelaku kemudian diduga menembakkan airsoft gun hingga mengenai bagian punggung korban dan mengakibatkan luka," kata Iptu Anggoro. 

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Korban selanjutnya mendapatkan perawatan medis dan melaporkan peristiwa ini ke polisi.

Menurutnya, pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki kasus ini untuk mengungkap para pelaku. (mcr25/jpnn)

Remaja yang sedang perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta kena sasaran pelaku kejahatan jalanan di Sleman.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   Klitih kejahatan jalanan airsoft gun remaja klitih jogja klitih Yogyakarta Jogja darurat klitih

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