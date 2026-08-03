Jadi Korban Kejahatan Jalanan, Remaja Ini Ditembak Pakai Airsoft Gun

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pengendara sepeda motor menjadi sasaran kejahatan jalan di Jalan Adisucipto, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu (2/8).

Korban berinisial A (17) bersama temannya saat itu sedang perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan sekitar pukul 02.00 WIB, korban tiba-tiba dipepet dua orang menggunakan sepeda motor Honda PCX.

"Salah satu terduga pelaku disebut mengenakan jaket ojek online serta membawa senjata tajam," katanya, Senin (3/8).

Selain itu, pelaku juga disebut membawa airsoft gun.

"Terduga pelaku kemudian diduga menembakkan airsoft gun hingga mengenai bagian punggung korban dan mengakibatkan luka," kata Iptu Anggoro.

Korban selanjutnya mendapatkan perawatan medis dan melaporkan peristiwa ini ke polisi.

Menurutnya, pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki kasus ini untuk mengungkap para pelaku. (mcr25/jpnn)