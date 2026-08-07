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JPNN.com Jogja Kriminal Jadi Korban Begal, Warga Sleman Kehilangan Motor dan Dompet

Jadi Korban Begal, Warga Sleman Kehilangan Motor dan Dompet

Jumat, 07 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Jadi Korban Begal, Warga Sleman Kehilangan Motor dan Dompet - JPNN.com Jogja
Polisi mendatangi lokasi pembegalan di Pakem, Sleman pada Rabu (5/8). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang pria berinisial J (51) menjadi korban begal di Jalan Balong-Degolan, Dusun Kembangan, Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pada Rabu (5/8).

Kejadian pencurian dengan kekerasan itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saat kejadian korban hendak berangkat kerja.

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Kemudian, kendaraan yang ia naiki dipepet okeh dua pelaku berboncengan sepeda motor. 

"Pelaku menendadang kendaraan korban dan mengancam menggunakan senjata tajam," katanya. 

Merasa terancam, korban tidak berdaya saat pelaku membawa kabur sepeda motor Honda Astrea Star, ponsel dan dompetnya.

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"Kerugian ditaksir sekitar Rp 4,5 juta," ujarnya. 

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Pakem dan masih dalam penyelidikan polisi. (mcr25/jpnn)

Seorang pria paruh baya menjadi korban begal saat berangkat kerja di Sleman. Motor, ponsel dan dompet raib.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   sleman kejahatan jalanan Pakem begal begal jogja begal Yogyakarta

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