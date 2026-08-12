Perusak Palang Pintu Kereta Api Dijerat Pasal Berlapis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi telah menetapkan S (24) sebagai tersangka yang beberapa waktu lalu merusak palang pintu kereta api di Banyuraden, Kabupaten Sleman.

Pria yang berstatus mahasiswa itu ternyata juga merusak bendera Merah Putih milik warga di wilayah Kasihan, Kabupaten Bantul.

Penyidik memastikan hal tersebut berdasarkan ciri fisik pelaku, pakaian, kendaraan yang digunakan dan garis waktu kejadian.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan S merusak bendera Merah Putih di depan rumah warga pada Minggu (9/8) sekitar pukul 17.10 WIB.

"Pelaku bergeser ke wilayah Gamping Sleman, tepatnya di palang perlintasan kereta api, pukul 17.30 WIB,” kata Ihsan, Selasa (11/8).

Di sana pelaku mengamuk dengan merusak palang pintu perlintasan yang sedang tertutup.

“Kami pastikan ini murni tindakan personal dari yang bersangkutan karena tadi di bawah pengaruh minuman keras," katanya.

Dalam aksi perusakan palang pintu kereta api, pelaku dijerat dengan Pasal 321 dan atau Pasal 521 KUHP.