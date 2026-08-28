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Polres Bantul Ringkus 3 Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Jumat, 28 Agustus 2026 – 22:28 WIB
Polres Bantul Ringkus 3 Pelaku Penyalahgunaan Narkotika - JPNN.com Jogja
Barang bukti narkotika yang diamankan Polres Bantul. Foto: Humas

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga orang ditangkap polisi di lokasi berbeda dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari tangan pelaku berinisial K (32), RF (24) dan D (28) polisi menyita total 2,58 gram sabu-sabu.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku pertama RF ditangkap di Jalan Imogiri Barat pada Rabu (26/8).

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Dari penangkapan pertama polisi mencium keterlibatan D dan menangkapnya pada hari yang sama. 

"Setelah dilakukan interograsi, D mengaku mendapatkan sabu tersebut dari K dengan harga Rp 850 ribu," katanya, Jumat (28/8).

Berbekal keterangan tersebut pihak kepolisian menuju rumah K di Giwangan, Kota Yogyakarta. 

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"K mengaku mendapatkan pasokan sabu-sabu dari Klaten melalui transaksi secara daring. Sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 2,85 juta untuk kemudian diedarkan kembali," ujarnya. 

Ketiga tersangka saat ini telah diamankan dan menunggu proses hukum selanjutnya. (mcr25/jpnn)

Tiga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ditangkap di lokasi yang berbeda.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   polres bantul bantul sabu narkotika narkoba jogja sabu-sabu

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