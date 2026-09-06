Pelaku Begal Diringkus Polisi, Motor Korban Ditemukan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang perempuan menjadi korban begal di Jalan Sumberagung, Jetis, Kabupaten Bantul pada 28 Agustus 2026.

Saat itu, kendaraan korban tiba-tiba didatangi orang tidak dikenal dari arah belakang.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pelaku menendang sehingga korban terjatuh.

Dua orang tak dikenal itu lalu membawa kabur kendaraan korban.

"Setelah menerima laporan, Tim URC Polres Bantul melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi," katanya, Minggu (6/9).

Salah satu pelaku berinisial L diringkus polisi di rumahnya di Ringinharjo, Kabupaten Bantul.

"Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan sepeda motor yang diduga kendaraan milik korban," ujarnya.

Selanjutnya pelaku ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. (mcr25/jpnn)