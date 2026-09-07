2 Pria Tertangkap Basah Sedang Menyabu di Kos-kosan Bantul
jogja.jpnn.com, BANTUL - Dua pria tertangkap basah sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah indekos wilayah Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul.
Dua pria yang digerebek itu adalah DNP (30) dan DSP (31). Keduanya kini harus berurusan dengan polisi.
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan ungkap kasus ini bermula dari informasi masyarakat.
"Tim Satresnarkoba Polres Bantul kemudian melakukan penyelidikan. Setelah informasi tersebut dipastikan, petugas melakukan penggerebekan di kamar indekos tersebut," katanya, Senin (6/9).
Sebagai barang bukti, polisi menyita sebuah plastik kecil berisi serbuk kristal yang diduga kuat sabu-sabu.
Menurutnya, barang haram itu disembunyikan di dalam lemari pakaian dengan berat sekitar 0,26 gram.
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"Petugas juga menemukan seperangkat alat hisap yang dibuat dari botol kaca, sedotan dan pipet. Ada korek api yang ditemukan di sela-sela lemari," ujarnya.
Dari pengakuan awal pelaku, mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang pria berinisial S. Pihak kepolisian saat ini telah menetapkan S masuk daftar pencarian orang atau DPO. (mcr25/jpnn)
Dua pria ditangkap polisi sedang mengonsumsi sabu-sabu di kos-kosan wilayah Parangtritis. Satu orang sedang dicari polisi.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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