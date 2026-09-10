Diduga Hamili Santriwati, Pengurus Ponpes di Sleman Dilaporkan kepada Polisi

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Mantan santriwati Pondok Pesantren Ash-Sholihah, Jonggrangan, Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman melaporkan salah seorang pengurus ponpes tersebut.

Terlapor berinisial NH dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap FN (21).

Laporan kasus ini terlampir dalam surat polisi STTLP/B/657/IX/2026/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA.

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"Benar. Ada laporan yang masuk ke Polresta Sleman terkait dugaan kekerasan seksual pada 7 September 2026," kata Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro, Kamis (10/9).

Menurutnya, laporan tersebut masih didalami oleh jajaran kepolisian Polresta Sleman.

"Saat ini masih dalam proses pendalaman dan terlapor masih dalam lidik," ujarnya.

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Oleh karena itu, dia masih belum bisa membeberkan detail perkara tersebut.

Kuasa hukum korban Gusti Rian Saputra mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi dua kali, yaitu pada Desember 2025 dan Januari 2026.