Bobol Rumah di Bantul dan Bawa Kabur Uang Puluhan Juta, 2 Orang Diringkus Polisi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polisi menangkap dua pria asal Jawa Barat dalam kasus pencurian di sebuah rumah di Jalan Wates KM 3, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul pada 11 Agustus 2026.

Kasus pencurian ini diketahui korban yang melihat pintu utama rumah dalam kondisi terbuka.

Setelah dicek ternyata kamar tampak berantakan dan barang berserakan.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban kehilangan puluhan lembar uang pecahan 100 dolar Amerika Serikat, pecahan Euro, Won Korea, Riyal Arab, parfume dan sebuah ransel.

Total kerugian disebut mencapai Rp 92 juta.

"Petugas kemudian terus melakukan pendalaman terhadap dua orang tersebut. Sampai petugas mendapatkan informasi pelaku check in di Wisma UMY," katanya.

Setelah membuntuti pelaku, polisi lalu meringkus keduanya.

Dari tangan pelaku, polisi juga menyita obeng, linggis dan kunci L sebagai barang bukti.