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JPNN.com Jogja Kriminal Bobol Rumah di Bantul dan Bawa Kabur Uang Puluhan Juta, 2 Orang Diringkus Polisi

Bobol Rumah di Bantul dan Bawa Kabur Uang Puluhan Juta, 2 Orang Diringkus Polisi

Kamis, 10 September 2026 – 20:00 WIB
Bobol Rumah di Bantul dan Bawa Kabur Uang Puluhan Juta, 2 Orang Diringkus Polisi - JPNN.com Jogja
Barang bukti yang disita polisi terkait kasus pencurian di Bantul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Polisi menangkap dua pria asal Jawa Barat dalam kasus pencurian di sebuah rumah di Jalan Wates KM 3, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul pada 11 Agustus 2026.

Kasus pencurian ini diketahui korban yang melihat pintu utama rumah dalam kondisi terbuka.

Setelah dicek ternyata kamar tampak berantakan dan barang berserakan.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban kehilangan puluhan lembar uang pecahan 100 dolar Amerika Serikat, pecahan Euro, Won Korea, Riyal Arab, parfume dan sebuah ransel.

Total kerugian disebut mencapai Rp 92 juta.

"Petugas kemudian terus melakukan pendalaman terhadap dua orang tersebut. Sampai petugas mendapatkan informasi pelaku check in di Wisma UMY," katanya.

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Setelah membuntuti pelaku, polisi lalu meringkus keduanya.

Dari tangan pelaku, polisi juga menyita obeng, linggis dan kunci L sebagai barang bukti.

Polisi menangkap dua orang yang diduga membobol sebuah rumah di Bantul dan bawa kabur uang puluhan juta rupiah.
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TAGS   pencurian maling Jogja polres bantul uang pembobolan rumah maling bantul

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